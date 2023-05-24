بينهم صلاح ومحرز.. لاعبون عرب تبادلوا تصدر المشهد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. صوِت للأفضل

2023/05/24 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل اللاعبون العرب تصدر المشهد في بعض مراحل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ومنهم من دوّن اسمه في سجلات المسابقة على مر تاريخها.

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