الدفاع تشكل مديرية جديدة تختص بمكافحة الفساد

2023/05/24 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تشكيل مديرية جديدة تختص بمكافحة الفساد.وقال العباسي، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إنه “ضمن […]

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