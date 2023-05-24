2023/05/24 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع تسجيل الإصابة المؤكدة بالحمى النزفية...

ظهرت المقالة الحمى النزفية ترفع معدل الإصابات الى 139 بينها 20 حالة وفاة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمى النزفية ترفع معدل الإصابات الى 139 بينها 20 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمى النزفية ترفع معدل الإصابات الى 139 بينها 20 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).