2023/05/24 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صوتت اللجنة المالية النيابية، على العقود ما قبل وبعد 2-10-2019....

ظهرت المقالة المالية النيابية تصوت على تثبيت العقود ما قبل وبعد 2019 أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تصوت على تثبيت العقود ما قبل وبعد 2019) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تصوت على تثبيت العقود ما قبل وبعد 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).