السلطات اللبنانية توقف الناشط المصري عبد الرحمن طارق.. ومخاوف من ترحيله 

2023/05/24 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شقيقة الناشط المصري المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق، المعروف بلقب "موكا"، خبر إقدام جهاز أمني لبناني على اعتقال شقيقها من المنزل الذي يسكنه في لبنان، دون معرفة الأسباب أو وجهة توقيفه.

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