المالية النيابية تزف البشرى لعقود طال انتظار تثبيتها 11 عاما

2023/05/24 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الاربعاء، مصير أكثر من الفي عقد بعد انتظار دام 11 عاما، مبينا ان اللجنة صوتت على تثبيت جميع عقود بشائر الخير.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” عقود بشائر الخير في ديالى كان من المفترض حسم ملفهم في 2012 وهناك بالفعل قرارات نيابية بهذا الاتجاه لكنها لم تنفذ وبقي مصير اكثر من 2000 معلقا لاكثر من 11 عاما”.

واضاف،ان” اللجنة المالية النيابية صوتت بالزام وزارة المالية بتثبيت عقود بشائر الخير في ديالى لانصاف شريحة عانت لسنوات طويلة”.

واشار الى ان” بند بشائر الخير أدرج رسميا في موازنة 2023 بانتظار التصويت من قبل مجلس النواب لطي صفحة مهمة في ملف التثبيت”.

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