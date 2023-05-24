الدفاع تشكل مديرية خاصة بـ “مكافحة الفساد”

2023/05/24 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وضمن البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى مكافحة الفساد والتدقيق في جميع الملفات الحالية والسابقة، وجهنا بتشكيل مديرية التحقيقات والنزاهة الخاصة بمكافحة الفساد وهي الأولى في وزارة الدفاعولها صلاحية التدقيق وسيكون لها مكاتب في جميع القيادات التابعة للوزارة.ثابت محمد العباسيوزير الدفاع

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