2023/05/24 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تسجيل 139 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منها 20 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي بزيادة ملحوظة عن امس الثلاثاء.

وكان اعلام وزارة الصحة قد ذكر في بيانه يوم امس : "نلاحظ زيادة باعداد الاصابات بالحمى النزفية حيث ان اخر احصائية لهذا العام الحالي هي 128 اصابة مؤكدة بينها 18 حالة وفاة اما اكثر الاصابات والوفيات تتركز في محافظة ذي قار".

وأضاف "مع استمرار الفرق الصحية لدوائر الصحة التابعة لوزارة الصحة بتنفيذ جولات رقابية على محلات القصابة لمتابعة مدى التزام الجزارين والقصابين بالشروط والتعليمات الصحية وتثقيفهم حول اهمية النظافة الشخصية ونظافة المحل والادوات المستخدمة في ذبح وتقطيع اللحوم والمسؤلية بالتأكيد مسؤلية جميع الجهات ذات الصلة".

ولفت الى، ان "دور وزارة الصحة هو دور تشخيصي وعلاجي ووقائي وتثقيفي حول خطورة المرض وكيفية الوقاية منه وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين اما دور وزارة الزراعة هي مكافحة الحشرة الناقلة حشرة القراد و رش المبيدات الحشرية ومعالجة الحيوانات المصابة وأيضاً الجهات الاخرى ذات الصلة من ناحية منع الذبح العشوائي وتربية المواشي بين الدور السكنية".

والحمى النزفية الفيروسية أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف، وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 139 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منها 20 حالة وفاة خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 139 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منها 20 حالة وفاة خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).