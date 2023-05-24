2023/05/24 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ما فعل اياد علاوي عندما وجد صورة خامنئي في مجلس محافظة البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ما فعل اياد علاوي عندما وجد صورة خامنئي في مجلس محافظة البصرة قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ما فعل اياد علاوي عندما وجد صورة خامنئي في مجلس محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ما فعل اياد علاوي عندما وجد صورة خامنئي في مجلس محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).