2023/05/24 | 18:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحبس لمدير في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لاقترافه جريمة الاختلاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/24 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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