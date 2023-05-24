ذي قار تخصص 5 مليارات دينار لأنهاء

2023/05/24 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاربعاء، تخصيص خمسة مليارات دينار لأنهاء اطلاق مياه المجاري في نهر الفرات في قضاء البطحاء، مؤكدا أن الكوادر المتخصصة ستباشر خلال 14 يوما.

وقال الغزي في بيان إن "خمسة مليارات دينار خصصت لأنهاء ملف اطلاق مياه المجاري في نهر الفرات في قضاء البطحاء ووضع الحلول المناسبة والسريعة لذلك".

وأضاف، أن "الكوادر المتخصصة ستباشر وخلال ١٤ يوم بحل هذه المشكلة التي يعاني منها اهالي قضاء البطحاء منذ سنوات دون حلول ،فضلاً عن انشاء خط ناقل للتخلص من هذه المشكلة البيئية".

وأوضح الغزي، أن "اطلاق مياه المجاري في نهر الفرات يُعد جريمة بيئية لا يمكن السكوت عنها".

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