رأي.. خلف بن أحمد الحبتور يكتب لـCNN: دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على الاستقلال بعملتها ورسم مسارها

2023/05/24 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الاقتصادِ العالميّ المترابط اليوم، قوة العملات النقدية والقرارات الفردية التي تتخذها بعض الدول لها تأثير كبير على العالمِ بأسره.غالبًا ما تضع هيمنة دولار الولايات المتحدة في سوق الصرف البلدان الأُخرى "على كفِّ عفريت".أتساءل، ألم يحن الوقت بعد للاستقلالِ بسياساتنا النقدية؟

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