رئاسة البرلمان تجتمع باللجنة المالية تمهيدا لاقرار الموازنة

2023/05/24 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المالية تمهيدا لرفع الموازنة إلى مجلس النواب وتحديد جلسة التصويت عليها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اليوم، اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، لمناقشة الأمور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها".

وثمن الحلبوسي" الجهود التي تبذلها اللجنة المالية ووضع الملاحظات المناسبة بخصوصها"، مشيرا إلى، أن" هذه الموازنة لا تقل شأنا عن الموازنات السابقة بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات مع إعادة النظر بالجداول سنويا".

وأكد على" أهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".

وتطرق الحلبوسي إلى، أن" إقرار المجلس لقانون الضمان الاجتماعي يضمن استحقاق العمال وإشراك القطاع الخاص مما يخفف عن الموازنة"، مشيرا إلى" ضرورة تخفيف الإنفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية".

وجدد التأكيد على" سرعة إنجاز قانون الموازنة العامة"، لافتا إلى" أهمية استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم".

بدوره، رحب رئيس اللجنة عطوان العطواني بالحلبوسي، مستعرضا أهم ما توصلت إليه اللجنة المالية وإجراءاتها في إتمام بنود وجداول الموازنة.

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