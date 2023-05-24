احصائية رسمية باصابات ووفيات الحمى النزفية خلال 5 أشهر

2023/05/24 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اخر احصائية لأعداد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان إن "آخر إحصائية رسمية بالحمى النزفية المسجلة منذ بداية العام الحالي 2023 في العراق بلغت 139 إصابة منها 20 حالة وفاة"، منوهاً بأن "الاصابات توزعت بواقع:

ذي قار 40 اصابة و6 حالات وفاة

البصرة 22 اصابة و3 حالات وفاة

المثنى بـ11 اصابة و3 حالات وفاة

ميسان 9 اصابات ومن دون وفيات

النجف الاشرف 9 اصابات ووفاة واحدة

واسط 8 اصابات ووفاة واحدة

بغداد الرصافة 7 اصابات ووفاة واحدة

بغداد الكرخ 7 اصابات ومن دون وفاة

صلاح الدين 5 اصابات من دون وفاة

بابل 5 اصابات ووفاة واحدة

ديالى والديوانية 4 اصابات ووفاة واحدة

كربلاء المقدسة 3 اصابات ووفاة واحدة

الانبار اصابتان دون وفيات

اربيل اصابة واحدة ووفاة واحدة

وأضاف أن "الوزارة تؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية"، مشيرا الى ان "هذا المرض من الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان والذي يصيب الماشية".

وتابع ان "اغلب الاصابات هي لمربي الماشية والقصابين"، مشددا على "ضرورة الانتباه للاعراض المبكرة لهذا المرض وهي الارتفاع بدرجات الحرارة والاصابة بالاعياء".

وبين "اذا المرض شخص في مرحلة مبكرة، فاحتمالية الشفاء تكون عالية جداً، أما إذا تأخر المصاب بمراجعة المؤسسات الصحية، فاحتمالية الوفاة تكون عالية جداً"،

وأوضح أن "الدور الأساسي في مكافحة الحمى النزفية يقع على عاتق وزارة الزراعة من خلال مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض"، داعياً وزارتي الداخلية والبلديات إلى "معالجة موضوع الرعي والجزر العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات".

ودعا البدر المواطنين الى "شراء اللحوم من المحال المجازة ومربي الماشية الى ارتداء الملابس والكفوف الواقية"، مشددا على "ضرورة الطهي الجيد للحوم والانتباه للاعراض وخاصة مربي الماشية والجزارين".

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