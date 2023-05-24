بغداد.. تفكيك شبكة متخصصة بتجار الاثار والاطاحة بأحد تجار المخدرات

2023/05/24 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة متخصصة بتجار الاثار والاطاحة بأحد تجار المخدرات في بغداد.

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