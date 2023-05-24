أمين عام حلف الناتو: عضوية أوكرانيا

2023/05/24 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مقابلة في منتدى بروكسل الأربعاء، إن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، بينما هناك حرب مع روسيا "ليست على جدول الأعمال".

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