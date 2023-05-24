برقية عاجلة من بغداد الى ديالى بشأن محاولة اغتيال

2023/05/24 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، الأربعاء، عن وصول برقية عاجلة من بغداد لمعرفة ملابسات محاولة اغتيال ناشط في محافظة ديالى قرب الحدود مع ايران.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"محاولة اغتيال الناشط المدني (عمر عادل) في مدينة مندلي (90 كم شرق بعقوبة) من خلال اشخاص بالهروات ما ادى الى اصابته بجروح حرجة بمنقة الرأس تتطلب نقلها الى بعقوبة ومنها الى بغداد بسبب حالته الصحية ما شكلت قضية رأي عام في ديالى باعتبارها الأولى منذ أشهر طويلة ولاتزال دوافعها غامضة حتى الآن".

واضاف، ان "الإشارة الى ان (المندلاوي) قد استهدف بدوافع ارهابية مستبعدة حاليا، الا ان الاجهزة الامنية اعتقلت احد المتهمين المتورطين بالقضية وهو رهن التحقيق" مؤكدا بان "برقية عاجلة من بغداد وصلت الى بعقوبة تضغط باتجاه معرفة ملابسات محاولة الاغتيال وسط قلق من ان تكون الحادثة ذات دوافع سياسية".

فيما أفاد أكد مصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "المتهم الأول بقضية الاعتداء على الناشط المدني (عمر عادل) اعتقل اليوم من قبل قوة أمنية مشتركة وهو رهن الاحتجاز" لافتا الى ان "التحقيقات ستكشف خلال ساعات".

واضاف، ان "استهداف ناشطين لم تسجل منذ سنوات في ديالى لكن التحقيقات هي من ستكشف الدوافع التي تقف وراء ماحصل" داعيا الى "ضرورة عدم استباق الامور وطرح تكنهات".

وكان الناشط عمر عادل تعرض مساء أمس الثلاثاء، لاعتداء بـ"العصي" من قبل أشخاص، في قضاء مندلي في محافظة ديالى.

وقال أحد زملاء الناشط، أن "عمر تعرض لاعتداء بالعصي، من قبل أشخاص يستقلون مركبتين، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة

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