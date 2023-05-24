احتراق صهريج ومصرع صاحبه على الطريق السريع بين حلة - جبلة

2023/05/24 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم الاربعاء، بإندلاع حريق في صهريج ومصرع صاحبه على الخط السريع المؤدي الى محافظات جنوب البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً اندلع داخل صهريج محمل بمادة الكاز على الطريق السريع الدولي المؤدي الى حلة-جبلة".

واضاف المصدر، ان "صاحب الصهريج لقي مصرع على الفور، وتضررت عجلتين مدنيتين، اضافة الى حلات اختناق بين المدنيين".

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