المالية النيابية تجتمع استعداداً لإرسال الموازنة الى التصويت عليها

2023/05/24 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً اليوم الأربعاء استعدادا لارسال مشروع قانون الموازنة المالية الى رئاسة مجلس النواب وعرضه للتصويت.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان :"رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس واعضاء اللجنة، لمناقشة الامور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها".

وثمن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها اللجنة المالية ووضع الملاحظات المناسبة بخصوصها، مضيفا ان هذه الموازنة لا تقل شأنا عن الموازنات السابقة بل هي الاهم باعتبارها لثلاث سنوات مع اعادة النظر بالجداول سنويا، لافتا الى اهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".

وتطرق الى ان اقرار المجلس لقانون الضمان الاجتماعي يضمن استحقاق العمال واشراك القطاع الخاص مما يخفف عن الموازنة، مشيرا الى ضرورة تخفيف الانفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية، مجددا التأكيد على سرعة انجاز قانون الموازنة العامة.

واكد رئيس البرلمان ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم.

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