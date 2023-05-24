شاهد بالفيديو.. صناعة القوارب.. مهنة عريقة تقاوم الاندثار في العراق

2023/05/24 | 19:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TNqdzsEp_Jg

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