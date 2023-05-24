الرقابة المالية تعيد أكثر من 8 مليارات دينار من موظفي العقود في الكهرباء

2023/05/24 | 19:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن ديوان الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن إعادة أكثر من 8 مليارات دينار من موظفي العقود في وزارة الكهرباء.وقال الديوان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه” تنفيذا للفقرة […]

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