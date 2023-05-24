إيران تبدي ارتياحها للمفاوضات المباشرة بين السعودية وأنصار الله

2023/05/24 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية ارتياحها للانفتاح الأخير والمفاوضات المباشرة بين...

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