2023/05/24 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على (23) متهماً بقضايا قانونية متنوعة في بغداد وكركوك والأنبار والبصرة وميسان وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته ايرث نيوز انه “بعمليات استباقية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب قيادة عمليات (البصرة وميسان) والفرق (السابعة والثامنة والسابعة عشرة) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على 23 متهماً بقضايا متنوعة في عدة محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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