السعودية في المقدمة.. تقرير يكشف نسبة الفقراء في دول الخليج

2023/05/24 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" إن هناك 3.3 مليون شخص من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعيشون في فقرٍ.

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