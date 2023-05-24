تقرير: كندا تمتلك أعلى مستوى لديون العائلات في مجموعة الدول السبع

2023/05/24 | 20:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أن كندا تمتلك أعلى مستوى لديون العائلات في مجموعة الدول السبع G7، مما يجعل اقتصادها عرضة لأزمة اقتصادية عالمية.في تحليل نشر يوم الثلاثاء، قال نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية، أليد إيب إيورويرث، إن ديون الأسر في البلاد تواصل الارتفاع دون توقف، بسبب ارتفاع أسعار المساكن.تشكل الرهون […]

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