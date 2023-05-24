لتقاضيهم رواتب الحماية الاجتماعية.. استعادة 8 مليارات دينار من موظفي عقود الكهرباء

2023/05/24 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن ديوان الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن إعادة أكثر من 8 مليارات دينار من موظفي العقود في وزارة الكهرباء.

وقال الديوان في بيان: إنه" تنفيذا للفقرة (3) لقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 قام ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء باكتشاف قيود مخالفة نتيجة التقاطع الوظيفي لموظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تم تثبيتهم، حيث أثمرت جهود الديوان ومتابعته المستمرة مع وزارة الكهرباء إلى إعادة مبلغ (8131633630) دينار ( ثمانية مليارات ومائة وواحد وثلاثون مليونا وستمئة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمئة وثلاثون دينارا ) إلى خزينة الدولة عن تقاضيهم رواتب الرعاية الاجتماعية والقروض الميسرة وذوي الإعاقة".

وأضاف البيان، أن" الديوان مستمر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بصدد الموضوع بهدف إعادة المبالغ كافة إلى خزينة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين حفاظاً على المال العام".

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