2023/05/24 | 20:25 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتراق صهريج و 4 سيارات على الطريق السريع الحلة - بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cts0UfYinrw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتراق صهريج و 4 سيارات على الطريق السريع الحلة - بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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