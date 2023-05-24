أمطرت رمادًا.. شاهد ما حدث بعد ثوران بركان قريب من مدن في المكسيك

2023/05/24 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإبلاغ عن نشاط متزايد في بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك، وذلك فقًا للسلطات المحلية في البلاد.

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