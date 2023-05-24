2023/05/24 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأربعاء، القبض على متهم مطلوبا وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي، لارتكابه جريمة سرقة مبلغ مالي من مواطن في محافظة البصرة.وقالت المديرية، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوباً للقضاء في البصرة المركز الخبري الوطني.

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