المندلاوي يدعو لإنجاز المشاريع المتوقفة في ناحية بني سعد

2023/05/24 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، الحكومة لإنجاز المشاريع المتوقفة في ناحية بني سعد بمجالات المياه والكهرباء والصحة.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في […]

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