زراعة الديوانية: الحنطة المسوَّقة بالمحافظ تجاوزت 174 ألف طن

2023/05/24 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الزراعة في الديوانية، اليوم الأربعاء، تسليم مستحقات مسوِّقي الحنطة في المحافظة مباشرة، فيما أشارت إلى، أن الحنطة المسوَّقة تجاوزت 174 ألف طن.

وقال مدير زراعة الديوانية، حسن عجيل الكرعاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الموسم الحالي لتسويق محصول الحنطة في محافظة الديوانية، تميّز عن المواسم السابقة بوفرته الإنتاجية وبسلاسة الاستلام وتسهيل الإجراءات والتعاون بين مديرية زراعة الديوانية وتجارة الحبوب فرع الديوانية، وكذلك الرقابة التجارية وجميع الأجهزة الأمنية”.

وأضاف الكرعاوي، أن “نجاح هذا الموسم هو استلام الفلاحين والمزارعين مستحقاتهم بعد إكمال عملية التسويق مباشرة”.

ولفت إلى، أن “كمية محصول الحنطة تجاوزت 174 ألف طن”.

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