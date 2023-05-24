التربية: تأمين كبير لأسئلة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2023/05/24 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، استعداداها للامتحانات الوزارية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “ومع اقتراب موعد امتحانات المرحلة المتوسطة، الاستعدادات لا تزال جارية”.

وأضاف “هنالك استعداد وتأمين كبير للاسئلة الوزارية يراعى هذا العام وان جميع الخطط موجودة مع توجيهات الوزير الى مدراء المراكز الامتحانية”.

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