مثقفون مغاربة غاضبون من نقل المعرض الدولي للكتاب إلى الرباط .. ويحشدون للمقاطعة

2023/05/24 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون على مضض، يتابع مثقفون وإعلاميون أخبار رائجة حول كواليس وتفاصيل اختطاف الدورة الثامنة والعشرين لمعرض الكتاب الدولي المقرر تنظيمه للسنة الثانية على التوالي بالرباط، هذا المعرض الذي جرى اختطافه وتهريبه عنوة من الدار البيضاء بتواطؤ مع بعض السياسيين، وسبق لتنسيقيات تمثل نخبة من الأدباء والمثقفين أن أعلنت عبر مواقع التواصل […]

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