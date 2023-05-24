2023/05/24 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفع مرشح قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كيليجدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب “فيديو دعائي يتهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني”.وأعلن جلال تشيليك، محامي كيليجدار أوغلو، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



كيليجدار أوغلو يقاضي أردوغان بسبب “فيديو دعائي” المركز الخبري الوطني.

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