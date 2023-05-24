2023/05/24 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة السوداني..



المجلس الوزاري للأمن يناقش اوضاع السجون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة السوداني.. المجلس الوزاري للأمن يناقش اوضاع السجون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة السوداني.. المجلس الوزاري للأمن يناقش اوضاع السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).