بعد مباحثات بين محمد بن سلمان وترودو.. السعودية تعلن عودة العلاقات مع كندا

2023/05/24 | 21:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى "وضعها السابق".

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