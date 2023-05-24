الحدود يهزم نوروز في دوري الكرة الممتاز

2023/05/24 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق الحدود على ضيفه نوروز بهدف

دون رد اليوم الأربعاء.

وتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي

لحساب مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

الممتاز لكرة القدم.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب

بكاري

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