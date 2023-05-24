2023/05/24 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق نادي الزوراء مع مضيفه فريق

نادي كربلاء بهدف واحد لكلا الفريقين

ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم، التي احتضنها

ملعب الشعب الدولي.

سجل فريق نادي كربلاء اولا في الدقيقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء والزوراء "حبايب" في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء والزوراء "حبايب" في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).