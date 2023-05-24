2023/05/24 | 21:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0GVbDu_Ac7w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صيف قاس ينتظر العراقيين | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صيف قاس ينتظر العراقيين | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).