2023/05/24 | 21:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZYBbsEgxof0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي بالتيار حازم الأعرجي يعاهد الصدر بمقطع فيديو: نرضى بك قائدا مصلحا | اخبار التاسعة 2023/5/24) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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