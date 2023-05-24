"رهان صعب" وأرقام.. ما تأثير أوغان وأوزداغ في سباق الرئاسة التركية؟

2023/05/24 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء العد التنازلي لموعد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية تخيم على البلاد أجواء "استثنائية" تختلف عن تلك التي عاشتها في سباق 14 مايو، وترتبط بسلسلة التطورات التي حصلت بالتدريج، وصولا إلى دخول شخصيتين سياسيتين على الخط، بإعلان دعمهما لكلا المتنافسين.

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