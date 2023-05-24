المالية النيابية تحدد موعد التصويت على الموازنة: اتفاق سياسي على تمريرها

2023/05/24 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، ان مجلس النواب سيباشر بالتصويت على قانون الموازنة الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة من أجل ارساله الى رئاسة مجلس النواب، من أجل ان تحدد موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة".

وبين الكاظمي "نعتقد ان التصويت على قانون الموازنة، سيكون الأسبوع المقبل، خصوصاً ان هناك اتفاق سياسي حول الإسراع بعملية التصويت على القانون لأهميته للعراق والعراقيين، وحتى تتمكن الحكومة من تنفيذ البرنامج الوزاري، التي وعدت به".

وكانت اللجنة المالية النيابية، عقدت اجتماعاً اليوم الأربعاء استعدادا لارسال مشروع قانون الموازنة المالية الى رئاسة مجلس النواب وعرضه للتصويت.

واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط على أساس 70 دولاراً وبعجز 64 ترليون دينار وهو الأضخم في تاريخ موازنات العراق.

وكل الترجيحات تشير الى اقرار الموازنة الأسبوع المقبل مع انقضاء نصف العام بلا موازنة.

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