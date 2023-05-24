2023/05/24 | 21:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء حزب تقدم في اللجنة المالية النيابية يعالجون تأخر صرف التعويضات للمتضررة منازلهم بفعل الحرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/24 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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