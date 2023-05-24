قرية تنتج حوالي 6 أطنان يوميا من الخيار وتبيعها في كردستان والعراق كافة

2023/05/24 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حظرت حكومة إقليم كردستان استيراد محصول الخيار من الخارج وذلك من أجل دعم المزارعين المحليين، وحاليا، فقط في قرية تابعة لقضاء عقرة بمحافظة دهوك، يتم إنتاج حوالي ستة أطنان من هذا المحصول بالإضافة إلى الاحتياجات المحلية، يتم إرسال الخيار الى مناطق وسط وجنوب العراق بينما العمل جار على التصدير إلى الخارج في المستقبل.

ويقول يوسف بيك عبد الله، في قرية (سپیمالە) الواقعة في قضاء عقرة، والذي يعمل مزارعا منذ 20 عاما، “لدينا حاليا معدل انتاج يصل 6 أطنان يوميا من محصول الخيار ونرسل منتجاتنا إلى كل إقليم كردستان والعراق، ويمكننا تصديرها إلى الخارج أيضا”.

وأضاف: “هناك حوالي 1000 منزل بلاستيكي في سپیمالە ، نزرع فيها الخيار في شهر شباط ونقوم بحصاده في شهر نيسان”.

وأضاف: أن “هناك طرقا تم إنشاؤها جيدا مما سهل علينا السفر والتنقل، وكذلك تم حظر استيراد الخيار وهذا جيد جدا لبيع السلع المحلية”.

في قرية “سپیمالە” وحدها، يقوم أكثر من 200 منزل بزراعة المحاصيل، وهذا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، أدى ذلك إلى استفادة آلاف الأشخاص من نقل وبيع المنتجات.

بالإضافة إلى تصدير الرمان والأرز والسماك والطحينة ، يتم حاليا تصدير العنب والتفاح ومنتجات العسل ، كما يتم حاليا تخصيص ثلاثة منتجات محلية أخرى لسوق الدول.

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