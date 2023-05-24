الصحة النيابية: تخصيصات مالية جديدة لمرضى السرطان والمستشفيات المتلكئة في موازنة 2023

2023/05/24 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، عن تخصيصات مالية جديدة في موازنة 2023 لتطوير القطاع الصحي في العراق.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن”الحكومة اتخذت اجراءات عديدة لدعم القطاع الصحي ، منها اكمال افتتاح مستشفى ابن البيطار وشراء ادوية الامراض السرطانية وتخصيص مبالغ لشركة كيماديا والكثير من القرارات الاخرى”.

واشار الى، أن” من ضمن اولويات الحكومة هو الاهتمام بالقطاع الصحي اذ تم تخصيص مبالغ مالية في الموازنة لتوفير المستلزمات في هذا الجانب واكمال بناء المستشفيات المتلكئة، مبيناً وجود تعاون مستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية بشأن الاهتمام في قطاع الصحة والخدمات التي يوفرها للمواطنين في عموم انحاء البلاد”.

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