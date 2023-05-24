2023/05/24 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء التناحر السياسي الجاري...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة قلقة من التناحر السياسي في كردستان: ضرورة إجراء الانتخابات أولاً على المسلة.

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