2023/05/24 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، مباشرة أعمالها بصيانة وتأهيل طريق (كربلاء – رزازة – الحج البري)، الذي يربط محافظة كربلاء المقدسة بالأنبار.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعمار تباشر بصيانة وتأهيل طريق كربلاء – رزازة – الحج البري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تباشر بصيانة وتأهيل طريق كربلاء – رزازة – الحج البري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تباشر بصيانة وتأهيل طريق كربلاء – رزازة – الحج البري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).