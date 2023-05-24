2023/05/24 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا، بعد ما يقرب من 5 سنوات على قطعها إثر أزمة بين البلدين.وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها على “تويتر”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع كندا المركز الخبري الوطني.

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