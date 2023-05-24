بالوثيقة.. تقرير يكشف فشل مشروع البنى التحتية في القرنة وخطورته على الأهالي

2023/05/24 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف تقرير عن فشل الشركة المنفذة لمشروع في البنى التحتية في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة وعدم "امتلاكها خطة عمل ناجحة".

وأشارت دائرة المهندس المقيم في خطابها الى شركة (الجدار الساند) المنفذة للمشروع حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه الى انه "ومن خلال المتابعة اليومية والملاحظات المتكررة من قبل كادر المهندس المقيم لوحظ عدم وجود أي خطة عمل منظمة من قبل إدارة المقاول وتخبط الاعمال وعدم إكمالها حسب البرنامج".

وطالبت الدائرة الشركة "بالتوقف عن حفر مسارات الانابيب واكمال ما تم حفره وتركيبه وتأمين مادة السبيس والغراوات الى موقع العمل".

وأفادت أيضاً "بالتحقق من وجود كامل متطلبات العمل وعدم ترك مسارات الانابيب مفتوحة معرضة الأهالي للخطر كذلك يجب سحب المياه الجوفية ومياه المجاري من الطرقات في الشوارع المأهولة".

وكانت (بغداد اليوم) نشرت في 3 آيار الجاري وثائق حصرية تكشف عن غلو كبير في أسعار محطات الرفع لمشروع مجاري قضاء القرنة شمال البصرة.

وتبين الوثائق أن أسعار محطات الرفع أكثر من 50 مليار دينار لثمان محطات رفع مكونة من احواض اسمنتية ومكائن ضخ، وبحسب مختصين فان المحطات المذكورة بالوثائق يمكنان تنفذ بنحو 25 بالمئة من السعر المذكور في الوثائق حيث تراوح سعر المحطة الواحدة من 5 الى 9 مليارات دينار.

ويستغرب المختصون من عدم ذكر مناشئ مكائن الضخ والغطاسات ونوعية الإجهزة الكهربائية حيث ترك الاختيار للمقاول هو من يحدد المناشئ !

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