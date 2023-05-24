"إجابة غامضة" من مدرب مانشستر يونايتد ردًا على تقارير تربط نيمار بالنادي

2023/05/24 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بإجابة غامضة عندما سُئل عن صحة تقارير صحفية تربط نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بفريق "الشياطين الحمر".

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